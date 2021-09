Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Vermutlich in der Nacht zum Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Warenhaus an der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Sie schafften es jedoch nicht ins Gebäude einzudringen. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr und 12.35 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

