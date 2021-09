Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mülltonne ausgewichen

Arnsberg (ots)

Eine 46-jährige Fahrradfahrerin musste nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war am Donnerstag gegen 08 Uhr über den Gehweg der Straße "In der Heide" gefahren. Als sie einer Mülltonne auswich, geriet das Fahrrad auf die Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrradfahrerin aus Bergkamen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau.

