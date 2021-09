Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf der Hellefelder Höhe

Sundern (ots)

Zu einem Motorradunfall auf der Hellefelder Höhe mussten die Rettungskräfte am Mittwoch ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen war ein Kradfahrer auf der Landstraße 839 in Richtung Hellefeld gefahren. Im Bereich einer Linkskurve stürzte der 20-jährige Arnsberger. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Rettungsdient kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus.

