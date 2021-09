Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Verbrennungen ins Krankenhaus

Sundern (ots)

Am Dienstag wurde der Rettungsdienst zu einer Schule an der Berliner Straße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war es bei einem Außenexperiment des Chemieunterrichts zu einem Unfall gekommen. Hierbei erlitt ein 14-jähriger Schüler schwere Verbrennungen an der Hand. Der junge Sunderner musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell