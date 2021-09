Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fluchttreppe beschädigt

Arnsberg (ots)

Eine Sachbeschädigung an der Oeventroper Grundschule musste die Polizei am Montagmorgen aufnehmen. Unbekannte Täter hatten das Geländer und die Einhängung einer Fluchttreppe beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag und Montag. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell