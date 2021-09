Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diesel aus Bagger entwendet

Brilon (ots)

Ein Arbeiter fand am Montag einen beschädigten Bagger auf einer Baustelle an der Bundesstraße 7 in Brilon. Unbekannte Täter hatten vermutlich über das vergangene Wochenende die Frontscheibe des Baggers beschädigt. Zudem zapften sie den Dieseltank des Baggers leer. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell