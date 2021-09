Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Ein Anwohner eines Einfamilienhauses am Oesterfeldweg ertappte in der Nacht zum Dienstag einen Einbrecher im Wohnzimmer. Als der Oeventroper um 02.45 Uhr auf den Einbrecher traf, flüchtete der Unbekannte aus dem Haus. Die Person trug schwarze Kleidung und besaß eine dünne Statur. Der Einbrecher hatte zuvor die Terrassentür des Hauses aufgebrochen. Über mögliche Diebesbeute konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

