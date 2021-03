Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zigarettenautomat aufgebrochen

Ahaus (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 14.00 Uhr, bis Freitag, 12.30 Uhr, brachen unbekannte Täter auf der Kivitstegge einen Zigarettenautomaten auf. Über die Diebesbeute liegen noch keine genauen Angaben vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

