Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wahlplakate angezündet

Brilon (ots)

Vermutlich in der Nacht Samstag zündeten unbekannte Täter zwei Wahlplakate an einem Lampenmast auf der Möhnestraße an. Die Wahlplakate wurden zerstört. Der Mast wurde durch das Feuer beschädigt. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

