Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: In den Gegenverkehr

Schmallenberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 511 bei Gleidorf erlitten zwei Schmallenberger schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber musste an der Unfallstelle landen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 23-jähriger Autofahrer um 21.25 Uhr von Bad Fredeburg in Richtung Gleidorf. In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 51-Jährigen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der 23-jährige Autofahrer in eine Unfallklinik geflogen. Der 51-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte die auslaufenden Betriebsstoffe. Die Unfallstelle war währende der Unfallaufnahme gesperrt.

