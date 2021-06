Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Reisender in der S-Bahn mit Pfefferspray angegriffen

Darmstadt (ots)

Eine unbekannte Frau griff in der Nacht zum Sonntag, den 06.06.2021 gegen 03:25 Uhr, einen 19-Jährigen auf der Fahrt von Frankfurt (Main) Süd nach Darmstadt an und beleidigte eine ebenfalls 19-jährige Mitreisende.

Ausgangspunkt für die Tat war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Geschädigten und der unbekannten Täterin. In Folge dessen sprühte die Frau dem 19-Jährigen unvermittelt vermutlich Pfefferspray in das Gesicht. Die 19-jährige Mitreisende, welche in unmittelbarer Nähe saß, wurde ebenfalls von dem Reizstoff erfasst und durch die Unbekannte beleidigt. Beide Geschädigten erlitten Reizungen der Atemwege sowie der Augen, konnten jedoch nach Abschluss einer medizinischen Versorgung vor Ort ihre Reise fortführen. Die Täterin flüchtete nach der Tat und beim Halt der S-Bahn im Hauptbahnhof Darmstadt in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/130 145 - 1103 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell