BPOL-F: S-Bahn kollidiert mit Verkehrsschild - circa 800EUR Sachschaden

In der Nacht zum Samstag, den 05.06.2021 gegen 01:30 Uhr, kam es auf der S-Bahnstrecke im Bereich Hattersheim zu einer Kollision zwischen einer S-Bahn und einem auf den Gleisen liegenden Verkehrsschild. Das Schild wurde durch Unbekannte an einem Feld-/Fahrradweg aus dem Boden gerissen und von einer Brücke nahe des Industriegebietes in Hattersheim auf die Bahnstrecke geworfen. An der S-Bahn entstand ein leichter Sachschaden, sie konnte ihre Fahrt jedoch nach einer etwa einstündigen Streckensperrung fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/130 145 - 1103 entgegen.

