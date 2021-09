Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Velmede

Bestwig (ots)

Am 25.09.2021 ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Halbeswiger Straße in Bestwig-Velmede. Ein 63jähriger Mescheder befuhr die Halbeswiger Straße in Fahrtrichtung Berlar. Dabei übersah er aus bislang unbekannter Ursache einen innerorts auf der Fahrbahn abgeparkten Anhänger und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde ein 5jähriger Junge im Pkw des 63Jährigen leicht verletzt. Ein rettungsdienstlicher Einsatz war jedoch nicht erforderlich. (BT)

