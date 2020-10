Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Getuntes Fahrzeug entzieht sich Kontrolle

Pirmasens (ots)

Mit über 100km/h entzog sich am Sonntag um Mitternacht ein Fahrzeug in der Bottenbacher Straße in Pirmasens-Winzeln einer bevorstehenden Verkehrskontrolle. Kurze Zeit später konnte dieses Fahrzeug in der Ortseinfahrt Windsberg erneut festgestellt werden, worauf es erneut mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Eine Verfolgung des Fahrzeugs war nicht möglich. Das Fahrzeug der Marke VW mit ZW-Kennzeichen ist weiß lackiert, tiefergelegt und hat violett-farbene Radkästen. Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Fahrer nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Tel.-Nr. 06331/520-0 oder E-Mail-Adresse pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.(pips)

