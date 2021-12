Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei sucht rechtmäßige Fahrradeigentümer

Stade (ots)

Im Rahmen von derzeit bei der Stader Polizeiinspektion laufenden Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls suchen die Ermittler jetzt die rechtmäßigen Eigentümer von hier sichergestellten hochwertigen Rädern.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um

1. Herren-Treckingbike CUBE KATHMANDU in mattschwarz 2. Herren-Treckingbike CUBE TONOPAH in mattschwarz 3. Herren-Mountainbike SCOTT ASPECT in schwarz-grün 4. Herren-Treckingbike CONWAY 300CC in schwarz

Der oder die EigentümerInnen oder Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Räder geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell