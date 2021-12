Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Hammah und Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht sind bisher unbekannte Täter zwischen 00:30 h und 02:15 h in Hammah im Haddorfer Weg nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben mehrere Räume sowie anschließend noch ein Nebengebäude durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unerkannt flüchteten.

Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am gestrigen Vormittag zwischen 09:00 h und 10:00 h sind unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Udonenstraße nach dem Einwerfen einer Scheibe auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung eingedrungen und haben diese durchwühlt. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der Schaden wird auch an diesem Tatort auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04161-647115.

