Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Auseinandersetzung am Bahnhof in Horneburg - Polizei sucht wichtige Zeugin, Unbekannte entwenden hochwertige Baumaschine in Wischhafen

Stade (ots)

1. Auseinandersetzung am Bahnhof in Horneburg - Polizei sucht wichtige Zeugin

Am Donnerstag, den 25.11. ist es gegen 15:30 h in Horneburg in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann mit Kind und einem Autofahrer gekommen.

Der 35-Jährige Fußgänger hatte dabei mit einem Regenschirm auf das Auto eines 44-Jährigen eingeschlagen und als dieser ausstieg, um ihn zur Rede zu stellen, ebenfalls mit dem Regenschirm verletzt und bedroht.

Zeugin dieses Vorfalls könnte unter Umständen eine Frau in einem dunkelgrünen Geländewagen gewesen sein, die zur der Zeit vor der Postfiliale Schliecker im Bahnhofsgebäude gehalten hatte.

Diese wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

2. Unbekannte entwenden hochwertige Baumaschine in Wischhafen

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 09.12.2021, 16:00 h bis Dienstag, den 14.12.2021, 10:00 h in Wischhafen im Oltmannsweg einen dort abgestellten Baucontainer einer Baufirma gewaltsam geöffnet und dann anschließend daraus eine gelbe Miet-Rüttelplatte der Marke Ammann einer Stader Baumaschinenvermietung entwendet. Zum Abtransport müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell