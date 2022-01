Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Einbrecher bleiben ohne Beute

Nicht zum Ziel kamen Unbekannte am Sonntag und Montag in Biberach, Böhmenkirch und Ulm.

Ulm (ots)

(BC) Am Montag gegen 1 Uhr hörte ein Bewohner in der Fabrikstraße Geräusche: Er schaute in den Flur seines Hauses und musste dort eine Person sehen. Wohl weil er sich lautstark bemerkbar machte, flüchtete der Einbrecher. Der soll ersten Erkenntnissen nach die Wohnungstür, die zwar zugezogen, aber nicht verschlossen war, aufgebrochen haben. Die Biberacher Polizei (07351/4470) hat die Spuren an dem Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

(GP) Am Sonntag zwischen 6.30 und 14 Uhr waren Unbekannte in der Nähe der Schützenstraße und gingen zu einem Bauwagen. Sie warfen Fensterscheiben ein und wollten ins Innere. Daran scheiterten sie. Ohne Beute zogen die Einbrecher von dannen. Die Beamten vom Polizeiposten Böhmenkirch (07331/93270) haben nun die Ermittlungen aufgenommen und suchen die Täter.

(UL) Am Sonntag gegen 16.30 Uhr löste die Alarmanlage einer Wirtschaft auf dem Albert-Einstein-Platz aus, weil ein Unbekannter über die Absperrung geklettert war. Ohne Beute flüchtete der Täter später. Ein Zeuge hatte die Tat gesehen und den Täter beschrieben. Die Polizei fahndete und machte deshalb einen Tatverdächtigen dingfest. Der 14-Jährige kam nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

