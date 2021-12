Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl/Sachbeschädigung Grillhütte Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse: (ver) In der Nacht vom 07.12.2021 auf den 08.12.2021 suchten bislang Unbekannte die Grillhütte in Sibbesse auf. Zunächst wurde versucht die Eingangstür zur Grillhütte aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf wurde die Eingangstür zur Damentoilette in Höhe des dort befindlichen Buchstaben "D" für Damentoilette durch punktuelle Erhitzung mittels Feuer beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160 oder die Polizeistation in Sibbesse unter der Telefonnummer 05065/963910 entgegen.

