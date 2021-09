Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.09.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Taschendiebstahl++Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen++Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl++

Leer - Taschendiebstahl

Am 23.09.2021 kam es gegen 17:00 Uhr im Bereich des Bahnhofsringes zu einem Diebstahl aus einer Handtasche. Eine 40-jährige Frau aus Ostrhauderfehn war zu Fuß vom Mühlenplatz in Richtung Bahnhof unterwegs, als eine nicht bekannte Person in einem abgepassten Moment die Geldbörse der Frau aus deren Handtasche entwendete. Das Fehlen der Geldbörse bemerkte die Frau kurze Zeit später bei einem Blick in ihre Tasche. Durch den Diebstahl entstand der Frau ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am 23.09.2021 kam es gegen 21:59 Uhr auf der Frisiastraße in Höhe der Kreuzung "Zum Emskai" zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 57-jährige Frau aus Emden hatte die Absicht von der Straße "Zum Emskai" nach links in die Frisiastraße abzubiegen und übersah dabei den Pkw eines vorfahrtberechtigten 26-jährigen Mannes aus Oldenburg, welcher sich auf der Frisiastraße in Richtung stadteinwärts bewegte. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei der Oldenburger und sein 41-jähriger Beifahrer aus Emden, leicht verletzt und eine Krankenhaus zugeführt wurden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl Am 23.09.2021 wird bei der Polizei in Emden mitgeteilt, dass es in einem Lebensmitteldiscounter an der Geibelstraße zu einem Ladendiebstahl gekommen sei, welcher durch zwei weibliche Personen begangen worden sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine 42-jährige Frau und ihre 14-jährige Tochter gemeinschaftlich Waren auf den Auslagen entnommen und diese in einen mitgeführten Kinderwagen verstaut hätten, indem sich zu dem ein Kleinstkind befand. Nach dem Diebstahl wollte die jugendliche Tatverdächtige den Kinderwagen aus dem Geschäft verbringen. Die 42-jährige Frau bezahlte noch einige Warenteile an der Kasse, um die Tat zu verdecken und hatte dann die Absicht, ihrer Tochter zu folgen. Dabei wurden sie dann von dem zuständigen Ladenpersonal auf den Diebstahl angesprochen. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell