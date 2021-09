POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.09.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt++Angelausrüstung und Sonnenschirm entwendet++Kupferdiebstahl++Unfall auf der Autobahn++

Leer - Räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Ringstraße. Ein 36-jähriger Mann aus Norden wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Flaschen Alkohol in seinem Rucksack verstaute und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der 36-Jährige war zu diesem Zeitpunkt in Begleitung einer 32-jährigen Frau aus Norden. Nachdem der Mann durch eine Ladendetektivin angesprochen worden war, versuchte er zu flüchten. Dabei kam es zu einer Rangelei zwischen dem Mann und einer weiteren Mitarbeiterin, die der Ladendetektivin zu Hilfe kam. Diese wurde dabei zu Boden gestoßen. Der Norder konnte durch weitere Mitarbeiter an der Flucht gehindert werden und wurde anschließend durch die Polizei dem Polizeigewahrsam zugeführt. In den Abendstunden wurde er aus diesem entlassen. Die 32-Jährige versuchte nach Ansprache durch die Ladendetektivin ebenfalls zu flüchten, was nicht gelang. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Angelausrüstung und Sonnenschirm entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Hahnentanger Straße zu einem Diebstahl aus einer Garage. In dem Zeitraum von 22:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurden eine Angelausrüstung und ein Sonnenschirm aus einer unverschlossenen Garage von einem Privatgrundstück entwendet.

Weener - Kupferdiebstahl

In dem Zeitraum vom 17.09.2021 bis zum 21.09.2021 kam es in der Lilienstraße zu einem weiteren Kupferdiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten eine etwa 10 Meter lange Regenrinne samt Fallrohr von der Blockhütte eines Privatgrundstücks. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Weener gebeten.

Moormerland - Unfall auf der Autobahn

Am gestrigen Tag kam es gegen 13:00 Uhr auf der A31 in Richtung Emden zu einem Auffahrunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Einbeck befuhr mit seinem Pkw Chevrolet die A31 in Richtung Emden und bremste seinen Pkw in Höhe KM 220 ab, um einem liegen gebliebenen Lkw auszuweichen. Dies übersah eine 71-jährige Frau aus Leer, welche die A31 mit ihrem Pkw VW hinter dem Mann aus Einbeck befuhr. Sie konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Chevrolet auf. Bei dem Zusammenstoß entstand lediglich leichter Sachschaden. Die Autobahnpolizei hat den Unfall aufgenommen.

