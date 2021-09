Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.09.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Diebstahl aus zwei Firmengebäuden++Verkehrsunfall auf der Autobahn++

Uplengen - Schwerer Diebstahl aus zwei Firmengebäuden In der Zeit vom 22.09.2021, 17:30 Uhr bis zum 23.09.2021, 07:20 kam es an zwei Firmengebäuden in einem Industriegebiet im Bereich Jübberde zu schweren Diebstählen, bei welchen sich unbekannte Täter Zutritt zu zwei dort befindlichen Firmengebäuden verschafften. Zu dem Zweck des Betretens der Firmengelände und Gebäude wurde zuerst an einem Objekt ein Durchstieg in einer äußeren Umzäunung geschaffen und anschließend auf ein Fenster eingewirkt. Auch bei dem zweiten Objekt wirkten die Täter auf ein Fenster ein und stiegen in das Gebäude ein. Danach durchsuchten die Täter beide Objekte und entwendeten, neben einem Geldbetrag im hohen vierstelligen Bereich, auch einen Würfeltresor, drei hochwertige Elektrofahrräder und Werkzeug. Die Polizei hat beide Tatorte untersucht, die Sachverhalte aufgenommen und jeweils eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uplengen oder Leer in Verbindung zu setzen.

BAB 28 Westerstede-West - Verkehrsunfall auf der Autobahn Am 23.09.2021 kam es um 08:55 Uhr auf der BAB 28, zwischen den AS Westerstede-West und Apen/Remels in Fahrtrichtung Leer, im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Leer, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Sattelzug aus Leer aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und zur Seite kippte. Bei dem Unfall wurde der 23-jährige Fahrzeugführer des Sattelzuges leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde vor Ort gesichert und bis zur geplanten Bergung vor Ort belassen. Zur anschließenden Bergung des Fahrzeuges wurde die BAB 28 ab Westerstede-West in Fahrtrichtung Leer in der Zeit von ca.12:00 Uhr bis 13:10 Uhr gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

