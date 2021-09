Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Passantin spricht möglichen Fahrraddieb an - Mountainbike stammte aus Straftat

Neuss (ots)

Ende August (29.08.2021) zeigte ein 17-jähriger Neusser den Diebstahl seines hochwertigen Mountainbikes an. Das verschlossene Bike war an der Hochstraße abgestellt und wurde, in den Abendstunden durch einen unbekannten Dieb gestohlen.

Am darauffolgenden Tag (30.08.) beobachtete eine aufmerksame Passantin einen Mann, der ein abgeschlossenes Mountainbike durch den Stadtgarten trug. Die Zeugin sprach den Mann an und staunte nicht schlecht, als dieser das Mountainbike stehen ließ und sich in Richtung Friedrich-Ebert-Platz entfernte.

Sie beschrieb der Polizei den Flüchtigen wie folgt: etwa 17 bis 22 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, kurze mittelblonde Haare, leichter Bauchansatz und akzentfrei Deutsch sprechend. Er trug eine verwaschene grau-blaue Jogginghose mit weißen Streifen, weiße Sportschuhe und eine blaue Sportjacke mit Kapuze. Die Fahndung nach dem Unbekannten verlief leider ohne Erfolg.

Das Mountainbike stellte die Polizei sicher und konnte es nach Prüfung wieder seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und fragt nun: Wer kann Hinweise zur Identität des Gesuchten geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei im Rhein-Kreis Neuss in Verbindung zu setzen.

