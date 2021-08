Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Stadland

Delmenhorst (ots)

Glimpflich verlief am Mittwoch, 18. August 2021, ein Verkehrsunfall an der Schweier Straße in Stadland, Rodenkirchen.

Gegen 13:00 Uhr befuhr eine 46-Jährige aus Jade mit einem Toyota die Schweier Straße in Richtung Rodenkircherwurp/Bundesstraße. Im Bereich einer dortigen Kurve geriet ihr Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und rutschte rückwärts in einen wasserführenden Graben.

Die Fahrerin blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die Höhe der Sachschäden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden.

