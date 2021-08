Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Vollsperrung nach einem Reifenplatzer in einer Baustelle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Lohne

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 18. August 2021, platzte gegen 23:50 Uhr an einem Lkw aus Hamburg im Baustellenbereich der A28 in Richtung Bremen ein Reifen.

Eine Weiterfahrt war im Anschluss nicht möglich, sodass ein Abschleppunternehmen beauftragt und für die Dauer der Reparatur eine Vollsperrung eingerichtet werden musste. Der Verkehr für die Richtungsfahrbahn Bremen wurde folglich an der Anschlussstelle Holdorf abgeleitet.

In den frühen Morgenstunden kam es vermehrt zu Staubildungen. Die Freigabe der Fahrbahn erfolgte gegen 6:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell