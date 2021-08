Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in Kirchseelte +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 17. August 2021, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 18. August 2021, 8:00 Uhr, kam es in er Gemeinde Kirchseelte gleich zu vier Sachbeschädigungen an Bushaltestellen.

Die Täter zerstörten an beiden Haltestellen "Fuchsberg" sowie beiden Haltestellen "Ahrens" an der Dorfstraße einen Teil der Verglasung beziehungsweise die Scheiben der Schaukästen.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 950 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

