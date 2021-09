Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrer und PKW mit schwer verletzter Person

Neuss (ots)

Am 15.09.2021, gegen 15:59 Uhr, kam es im Neusser Stadionviertel zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelec Fahrer. Eine 43jährige Autofahrerin übersah,als Rechtsabbiegerin vom Konrad-Adenauer-Ring kommen in Richtung Stoffelsweg fahrend, den geradeaus fahrenden 68jährigen Neusser Pedelec Fahrer auf dem parallel verlaufenden Radweg. Der Pedelec Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er konnte durch eine zufällig die Unfallstelle passierende Rettungswagenbesatzung schnell medizinisch erstversorgt und später in ein Neusser Krankenhaus eingeliefert werden.

An dem beteiligten PKW und dem Pedelec entstanden Sachschäden. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen sowie Ermittlungen zum Unfallgeschehen eingeleitet.

Mü./Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell