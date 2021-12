Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(koe) In dem Tatzeitraum vom 07.12.2021 gegen 20:30 Uhr bis zum 08.12.2021 gegen 17:00 Uhr wurden an einem Pkw VW Golf die zwei linken Reifen mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen. Der Pkw befand sich im Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in Gronau in der Mönchstraße in der Nähe der Volksbank. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

