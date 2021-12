Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen/Barnten - Zeugenaufruf zu Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Nordstemmen-Barnten, Fahrradstellplatz am Fahrkartenautomat Bhf. Barnten(al) Ein unbekannter Täter hat sich am 08.12.21 in der Zeit von 11:15 bis 20:40 Uhr an einem matt braunen Herrenrad der Marke NSU zu schaffen gemacht. Dieses war mit einem Spiralkabelschloss am Fahrradständer angeschlossen. Irgendwie durchtrennt der Täter das Schloss und entwendet das Fahrrad. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell