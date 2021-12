Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fußgängerampel beschädigt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (fie) In der Zeit vom 08.12.2021, 15 Uhr, bis zum 09.12.2021, 08 Uhr, ist es in Bad Salzdetfurth an der Kreuzung Griesbergstraße / Entlastungsstraße West zu einer nicht unerheblichen Beschädigung einer Fußgängerampel gekommen. Bislang unbekannter Fahrzeugführer befährt offenbar die Griesbergstraße und möchte an der o.g. Kreuzung nach rechts in Richtung Detfurth abbiegen. Hierbei kommt es zur Berührung der dort befindlichen Ampelanlage. Ohne die Beteiligung am Unfall mitzuteilen, verlässt der Verursacher die Örtlichkeit. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 1.500 EUR geschätzt. Aufgrund der Höhe der Ampel wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lastwagen o.ä. gehandelt haben muss. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

