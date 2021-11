Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Flüchtiger Fahrzeugführer verursacht Sachschaden

Uslar (ots)

Uslar (st)

05.11.21, 12:00 Uhr - 12:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt mit seinem Fahrzeug den auf einem Parkplatz eines örtlichen Discounters in der Wiesenstraße abgestellten Pkw eines 61 - Jährigen aus Uslar. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt. Am Pkw Geschädigten entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/ oder zum verantwortlichen Fahrzeugführer erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05571-926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell