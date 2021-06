Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Zwei Autofahrer geraten in Streit - Ermittlungen eingeleitet

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:15 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Edingen. Da ihm ein 30-jähriger VW-Fahrer offenbar nicht schnell genug fuhr, überholte er diesen. Dieser wiederum war mit dem Verhalten offenbar nicht einverstanden und betätigte mehrmals die Hupe. Daraufhin bremste der 78-Jährige den hinter ihm fahrenden 30-Jährigen aus. Nachdem der Mercedes-Fahrer auf Höhe der Hauptstraße auf das Gelände einer Werkstatt einbog, stellte ihn der junge Mann kurzerhand zur Rede. Hierauf entwickelte sich eine hitzige Diskussion zwischen den beiden Autofahrern, im Rahmen dessen sie sich auch gegenseitig beleidigten. Der 30-Jährige stellte sich im Laufe der Streitigkeiten hinter die B-Säule des Mercedes. Der 78-Jährige, der weiter auf das Gelände fahren wollte, fuhr an und in der Folge über den Fuß des 30-Jährigen. Dieser wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt und lehnte eine Behandlung durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst ab. Ob es sich um ein Versehen handelte oder der 78-Jährige tatsächlich absichtlich seinen Kontrahenten verletzen wollte, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die auf die Streitigkeiten aufmerksam wurden, verständigten schließlich die Polizei. Nachdem die Maßnahmen vor Ort abgeschlossen und die Gemüter sich wieder beruhigt hatten, konnten die Beamten des Polizeireviers Ladenburg die beiden Hitzköpfe entlassen. Gegen beide Autofahrer wird nun strafrechtlich ermittelt. Unter Umständen müssen der 30-Jährige und der 78-Jährige auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

