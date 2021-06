Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch, Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt - Wer kann Hinweise geben?

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehr als 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter am Montag an einem geparkten Auto indem er mutwillig die rechte Fahrzeugseite und das Heck verkratzte. Der beschädigte Ford war in der Zeit von 9 Uhr bis 21 Uhr im Oberen Mühlweg geparkt als ein Unbekannter diese mit einem spitzen Gegenstand beschädigte. Der Polizeiposten Mühlhausen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen die das Geschehen beobachteten oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06222 662850 an die Ermittler zu wenden.

