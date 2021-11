Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fälschung beweiserheblicher Daten

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Zeitraum: Fr. 22.10.2021 bis Do. 04.November 2021. Durch bisher unbekannte Täter wurde mittels der privaten Email-Adresse einer Kalefelderin ein ebay-Kleinanzeigen-Konto erstellt und zwei Sony Play Station 5 im Wert von 400.- Euro inseriert. Die nun Geschädigte Kalefelderin erhielt viele Anfragen von Kaufinteressenten per Mail, wovon vermutlich ein Interessent den genannten Kaufwert an die unbekannten Täter entrichtete. Ermittlungen dazu wurden vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim aufgenommen und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell