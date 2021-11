Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Kreisstr. 403/ Bundesstr. 445. Zeit: Donnerstag, 04.11.2021, 16:15 Uhr. Ein 32-Jähriger aus Bad Grund befuhr mit seinem PKW -Mercedes Benz- die B 445 in Rtg. Echte und er bog nach rechts in die Kreisstr. 403 ab. Im weiteren Verlauf geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und es kam zur seitl. Berührung mit einem entgegenkommenden Linienbus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 4500.-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell