POL-NOM: Grundstücksmauer beschädigt

Uslar (ots)

USLAR-SOHLINGEN (zi.) Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil stieß am 03.11.21, in der Zeit von 10:35 Uhr bis 11:00 Uhr, am Thieplatz beim Zurücksetzen gegen eine an die Fahrbahn grenzende Grundstücksmauer. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch auf Grund von Zeugenaussagen ermittelt werden. An der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

