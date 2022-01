Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alte Autoräder in Graben geworfen

Bocholt (ots)

Im Straßengraben entsorgt haben Unbekannte am Donnerstag in Bocholt sieben Pkw-Reifen samt Stahlfelge. Die Räder fanden sich am Kalkdiek in Höhe des angrenzenden Sportplatzes. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell