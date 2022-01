Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektroroller gestohlen

Bocholt (ots)

Auf einen E-Scooter abgesehen hatte es ein Unbekannter am Donnerstag in Bocholt. Der elektrisch angetriebene Roller der Marke KSR hatte vor einem Haus am Theodor-Heuss-Ring gestanden. Dort kam es zwischen 17.10 Uhr und 17.15 Uhr zu der Tat. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell