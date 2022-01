Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto an Wittekindstraße beschädigt

Gronau (ots)

Sinnlose Gewalt ereignete sich zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr, in Gronau an der Wittekindstraße. Unbekannte rissen einen Türgriff an einem schwarzen Pkw der Marke Chevrolet ab und dellten die Motorhaube ein. Zudem entwendeten die Täter das vordere Herstellerlogo. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

