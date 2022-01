Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Junge Radfahrerin angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine elfjährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Gronau. Ein 57 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 07.35 Uhr an der beampelten Kreuzung bei Grün von der Vereinsstraße nach links auf die Ochtruper Straße abbiegen. Dabei übersah der Gronauer das Mädchen. Dieses hatte die Ochtruper Straße überquert, ebenfalls bei Grün. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.500 Euro.

