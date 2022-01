Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Eingangstür hält stand

Bocholt (ots)

Unbekannte haben am Aasee in Bocholt die Eingangstür zu einem Gebäude beschädigt. Es gelang den Tätern aber nicht, in die Vereinsräume an der Hohenhorster Straße einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 12.25 Uhr, und Donnerstag, 10.05 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

