Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter geht auf 15-jährigen los und stiehlt Umhängetasche - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bereits am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, wurde ein 15-Jähriger am Bismarckplatz-Park; Höhe Schurmanstraße/Neckarstaden/Sofienstraße, gegenüber des "Sophienhauses", von einem bisher unbekannten Jugendlichen in den Bauch geschlagen. Danach nahm der Täter dem 15-Jährigen die Umhängetasche ab und flüchtete. In der Tasche befanden sich hochwertige In-Ear-Kopfhörer und ein geringer Bargeldbetrag. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 16 Jahre; ca. 180 cm und von kräftiger Statur. Die Person würde sich selbst "DJ" nennen und aus Mannheim kommen. Das Fachdezernat Jugendkriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen. Hinweise zum Täter werden unter Tel.: 0621/174-4444 entgegengenommen.

