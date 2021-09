Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsunfall, 10.000 Euro Schaden, drei Leichtverletzte

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, kurz nach 13 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Schwetzinger Straße/Rennbahnstraße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die 23-jährige Fahrerin eines Opels bog von der Rennbahnstraße in die Schwetzinger Straße ein und nahm einer 36-jährigen Ford-Fahrerin die Vorfahrt. Durch den Unfall wurde die 36-jährige Fahrerin des Ford, deren 14-jährige Beifahrerin und ein 11-jähriger Junge leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

