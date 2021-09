Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Achtlose Fußgängerin durch Unfall leicht verletzt

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Montagabend, gegen 22:30 Uhr überquerte eine 32-jährige Fußgängerin unvermittelt die Hauptstraße in Bammental, ohne auf den dort herrschenden Straßenverkehr zu achten. Da die Frau hinter einem Lieferwagen plötzlich auf die Straße trat, konnte eine 53-jährige Skoda-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte die Fußgängerin am Bein. Die 32-jährige Frau wurde leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell