Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 08.11.2020

Delmenhorst

Verkehrsunfall auf der A 28, Gem. Hude, mit zwei Schwerverletzten

Am Samstag, 07.11.2020 gegen 18:45 Uhr kam es auf der A 28, Fahrtrichtung Bremen, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Zwischen dem Oldenburger Ostkreuz und der Abfahrt Hatten befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw Audi aus Wiesmoor den Überholfahrstreifen der A 28. Beim Überholen eines Pkw Kia aus dem LK Oldenburg geriet der Audi nach rechts und kollidierte mit dem Kia. Die 67-jährige Kia-Fahrerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und schleuderte weiter in eine Baumgruppe. Dort kam der Pkw auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Audi überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 67-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus dem Pkw gerettet. Sie kam schwer verletzt in ein Oldenburger Krankenhaus. Der Audi-Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Während der Rettungsarbeiten war die A 28 in Richtung Bremen für eine Stunde voll gesperrt. Danach blieb eine Fahrspur bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten gesperrt. Beide Pkw wurden erheblich zerstört, der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

