Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinde Haprpstedt, BAB A1: Verkehrsunfall zwei Verletzten

06.11.2020

Am 06.11.2020 ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Richtung Bremen. Im Bereich einer eingerichteten Baustelle fuhr ein 24jähriger aus Siegen mit seinem Mercedes mit offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Pkw Opel auf, der von einem 68jährigen aus Bremen geführt wurde. Der Opel geriet daraufhin ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam anschließend, genau wie der Mercedes des Unfallverursachers, auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 geschätzt. Der 68jährige aus Bremen sowie seine ebenfalls 68jährige Mitfahrerin wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

