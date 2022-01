Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - 2. Nachtrag zu "Brand eines Betriebes am Südlohner Weg"

Stadtlohn (ots)

Am 17.01.2022, gegen 19.25 Uhr, geriet in Stadtlohn eine Firmenhalle eins kunststoffverarbeitenden Betriebs in Brand. Am Donnerstag vergangener Woche untersuchten Experten der Kriminalinspektion 1 und ein Sachverständiger die Brandstelle am Südlohner Weg. Aufgrund der Brandzehrung ist eine definitive Ursache nicht feststellbar gewesen. Ausgeschlossen werden kann jedoch eine vorsätzliche Brandlegung. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf über eine Million Euro geschätzt.

Link zur vorangegangenen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5124569

