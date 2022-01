Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - 1. Nachtrag zu "Brand eines Betriebes am Südlohner Weg"

Stadtlohn (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten ist am Montagabend ein kunststoffverarbeitender Betrieb in Stadtlohn. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 19.25 Uhr zum Südlohner Weg gerufen. Aus mehreren Firmenhallen schlugen die Flammen und eine Rauchsäule stieg in den Nachthimmel. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar. Brandexperten der Kriminalpolizei Borken haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell