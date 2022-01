Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlägt an

Führerschein Fehlanzeige

Gronau (ots)

Ohne eine Fahrerlaubnis zu haben, war am Mittwochabend ein 33 Jahre alter Autofahrer in Gronau unterwegs. Polizeibeamte in Zivil waren auf den Mann aufmerksam geworden. Das blieb auch dem 33-Jährigen nicht verborgen. Er stoppte seinen Wagen auf der Hermann-Ehlers-Straße, stieg aus und sprang über eine Leitplanke. Nach kurzer Flucht zu Fuß konnte er festgenommen werden. Vor der Fahrt hatte er Drogen konsumiert. Ein Drogentest schlug auf den Wirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Zudem lag ein Haftbefehl gegen den Mann vor, der im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen vollstreckt wurde. Nach einer Nacht im Gewahrsam wurde der 33-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

