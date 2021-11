PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Schwerer Verkehrsunfall bei Wehrheim+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

61273 Wehrheim, L 3041, Abfahrt nach Obernhain Samstag, den 06.11.2021, 18:04 Uhr

Drei verletzte Fahrzeuginsassen, zwei verletzte Hunde und ca. 80.000,- EUR Sachschaden gab es bei einem Unfall am frühen Abend in der Gemarkung Wehrheim.

Eine 30-jährige PKW-Fahrerin eines grauen Toyota aus Bretzenheim befuhr die Straße "Unter den Linden" aus Richtung Obernhain in Richtung L 3041 und wollte diese überqueren. Ein 45-jähriger aus Frankfurt befuhr mit seinem schwarzen Ford S-Max die L 3041 aus Richtung Wehrheim Kreuz in Richtung Neu-Anspach. Die Fahrerin des Toyota fuhr in den Kreuzungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt des Fahrers des S-Max. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden und der S-Max fuhr mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des Toyota. Aufgrund des Aufpralls überschlug sich der Toyota. Die beiden Insassen des Toyota und der Fahrer des S-Max wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Fahrzeug des Frankfurters befanden sich zwei Hunde, welche ebenfalls durch den Unfall leicht verletzt wurden. Sie wurden durch Angehörige in Empfang genommen und zeitnah einem Tierarzt vorgestellt. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 80.000,- EUR geschätzt wird. Aufgrund der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der notwendigen Fahrbahnreinigung war die L 3041 zwischen Neu-Anspach und Obernhain ca. 2,5 Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell